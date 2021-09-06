Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 13:08
13:05
Экономика
Мишустин сообщил о готовности Кабмина РФ к начислению выплат военнослужащим
13:05
Общество
Пародист Александр Песков объяснил, почему продает особняк в Подмосковье
13:04
Общество
Мы благодарны санкциям: соликамский сыровар о главных достоинствах дефицита
13:04
Общество
Электронные медкарты станут доступны россиянам на «Госуслугах» в ближайшее время
13:04
Политика
Талибы назвали новое Правительство Афганистана переходным
13:01
Происшествия
СК завершил расследование уголовного дела о крушении судна «Восток»
13:00
Общество
Минпросвещения заявило о штатной работе школ во время выборов в России
12:58
Политика
Эфир: К чему приведет Афганистан падение панджшерских львов
12:57
Весь мир
Конфликт ливийских контрабандистов привел к взрыву в Сабрате
12:56
Происшествия
Двое рабочих скончались от удара током при чистке скважины в Курской области
Все новости

Дочь пермского депутата стала лицом рекламной кампании Виктории Бони
Общество
Дочь пермского депутата стала лицом рекламной кампании Виктории Бони
instagram.com  /  Елена Плотникова

Пермь, 6 сентября. Дочь депутата Пермской гордумы Владимира Плотникова София поучаствовала в рекламной кампании светской львицы, модели Виктории Бони. Об этом сообщила мама девушки, инстаблогер Елена Плотникова.

«У Виктории Бони вышла коллекция помад, которые визуально увеличивают губы. Цвета просто нереальные! Очень приятно, что в рекламной кампании приняла участие моя дочка. Вика, поздравлю тебя с открытием продаж! Знаю, что это был долгий и нелегкий путь», — написала Елена.

Виктория Боня отреагировала на пост и поблагодарила Плотниковых. Стоимость помады от 1200 рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Горно-Алтайска выставил на продажу теленка, ставшего звездой в Instagram эстрадного певца Филиппа Киркорова. Его можно приобрести за 1 млн рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Дочь пермского депутата стала лицом рекламной кампании Виктории Бони
пермский край депутат реклама боня помада
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru