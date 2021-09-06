Дочь пермского депутата стала лицом рекламной кампании Виктории Бони

Пермь, 6 сентября. Дочь депутата Пермской гордумы Владимира Плотникова София поучаствовала в рекламной кампании светской львицы, модели Виктории Бони. Об этом сообщила мама девушки, инстаблогер Елена Плотникова.

«У Виктории Бони вышла коллекция помад, которые визуально увеличивают губы. Цвета просто нереальные! Очень приятно, что в рекламной кампании приняла участие моя дочка. Вика, поздравлю тебя с открытием продаж! Знаю, что это был долгий и нелегкий путь», — написала Елена.

Виктория Боня отреагировала на пост и поблагодарила Плотниковых. Стоимость помады от 1200 рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Горно-Алтайска выставил на продажу теленка, ставшего звездой в Instagram эстрадного певца Филиппа Киркорова. Его можно приобрести за 1 млн рублей.