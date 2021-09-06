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Эвакуация ребенка на вертолете стоила виновнице ДТП 730 тысяч рублей
Происшествия
Эвакуация ребенка на вертолете стоила виновнице ДТП 730 тысяч рублей
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Пермь, 6 сентября. Более 700 тыс. рублей заплатит виновница ДТП за санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего ребенка. Авария произошла в Соликамске в октябре 2020 года.

В пермской транспортной прокуратуре ФАН пояснили, что пострадавшего ребенка пришлось срочно эвакуировать на вертолете в детскую клиническую больницу Перми. На выполнение рейса медицинское учреждение израсходовало 731 тыс. рублей.

Сначала Соликамский городской суд признал водителя виновной. А затем транспортный прокурор обратился с иском к автоледи о взыскании ущерба. Суд требования удовлетворил. Указанная сумма уже взыскана.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 4 сентября недалеко от деревни Кособаново в Прикамье произошло смертельное ДТП. Столкнулись Opel Insignia и Mitsubishi Padgero.

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Все новости / Происшествия / Эвакуация ребенка на вертолете стоила виновнице ДТП 730 тысяч рублей
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