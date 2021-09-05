Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 12:46
12:44
Армия
Талибы заявили об установлении полного контроля над афганской провинцией Панджшер
12:42
Армия
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по Саудовской Аравии
12:42
Происшествия
Конфликт в хабаровской ИК привел к гибели двух человек
12:38
Общество
Самый холодный день новой рабочей недели ждет москвичей в понедельник
12:38
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что похудевшая Екатерина Скулкина потеряла свою харизму
12:35
Общество
Фильм «Солнцепек» о военном конфликте в Донбассе оценивают зрители онлайн-кинотеатров
12:32
Общество
Украинцам упростили условия посещения Белоруссии для сбора грибов
12:29
Экономика
Греф: решение по регулированию экосистем может быть принято до конца года
12:27
Армия
В США назвали проблемы со здоровьем ударом по боеспособности ВВС
12:27
Экономика
Биткоин может вырасти до 75 тысяч долларов до конца года
Все новости

Тело погибшего в Прикамье водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента
Происшествия
Тело погибшего в Прикамье водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента
vk.com  /  Кунгурская служба спасения

Пермь, 5 сентября. В субботу, 4 сентября, на автодороге Кунгур—Ашап, недалеко от деревни Кособаново в Прикамье произошло смертельное ДТП. Столкнулись Opel Insignia и Mitsubishi Padgero.

Как рассказали ФАН в Кунгурской городской службе спасения, звонок с сообщением об аварии поступил вечером. На место выехали спасатели и экстренные службы.

«По прибытии специалисты извлекли тело погибшего мужчины из Opel. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Тело передали сотрудникам полиции. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу», — пояснили в службе спасения.

Тело погибшего в Прикамье водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента
vk.com  / Кунгурская служба спасения
В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что водитель такси проехал на красный свет и попал в ДТП в Красноярске. От удара автомобиль перевернулся. Травмы получили два пассажира.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело погибшего в Прикамье водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента
дтп пермский край гибдд спасатели погиб водитель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru