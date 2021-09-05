Тело погибшего в Прикамье водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента

Пермь, 5 сентября. В субботу, 4 сентября, на автодороге Кунгур—Ашап, недалеко от деревни Кособаново в Прикамье произошло смертельное ДТП. Столкнулись Opel Insignia и Mitsubishi Padgero.

Как рассказали ФАН в Кунгурской городской службе спасения, звонок с сообщением об аварии поступил вечером. На место выехали спасатели и экстренные службы.

«По прибытии специалисты извлекли тело погибшего мужчины из Opel. Спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент. Тело передали сотрудникам полиции. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу», — пояснили в службе спасения.

vk.com / Кунгурская служба спасения

В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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