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Экс-депутат Заксобрания Пермского края скончался от последствий COVID-19

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:38
Общество
Экс-депутат Заксобрания Пермского края скончался от последствий COVID-19
ok.ru  /  Олег Бурцев

Пермь, 5 сентября. В столице Прикамья после продолжительной борьбы с коронавирусом умер экс-депутат регионального Законодательного собрания, главврач МСЧ №11 Олег Бурцев. Ему было 55 лет.

Сам Бурцев 15 августа написал в соцсетях, что борется с последствиями COVID-19. По информации источника ФАН, последние несколько недель политик находился в одной из пермских больниц с обширным поражением легких.

Олег Бурцев в 80-е годы работал санитаром на городской станции скорой помощи, затем был врачом медсанчасти Лысьвенского металлургического завода. С 1997 по 2001 годы являлся депутатом Заксобрания Пермской области.

С 2006 по 2011 годы работал на постоянной основе депутатом ЗС Пермского края первого созыва. Возглавлял МСЧ №11.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 1 сентября в Перми умер известный российский архитектор Сергей Шамарин. Он боролся с коронавирусной инфекцией, в последние дни находился на аппарате ИВЛ.

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пермь депутат врач умер коронавирус
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