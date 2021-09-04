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Молодую пару осудят за убийство жительницы Прикамья
Происшествия
Молодую пару осудят за убийство жительницы Прикамья
pixabay.com  /  Pavlofox

Пермь, 4 сентября. В Чердынском районе Прикамья завершено расследование уголовного дела в отношении молодой пары из города Красновишерск. 36-летних мужчину и женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

В Следственном комитете ФАН рассказали, что молодые люди познакомились на улице с местной жительницей и предложили ей выпить. В ходе застолья произошел конфликт, во время которого женщине были нанесены множественные удары руками и ногами по голове и телу.

«Спустя время обвиняемая обнаружила избитую гостью без признаков жизни и вызвала скорую помощь. Медики по приезду сообщили в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Обвиняемых заключили под стражу», — пояснили в СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Чердынского района. Мужчину обвиняют в попытке изнасилования, соединенной с угрозой убийством.

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