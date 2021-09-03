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Спасатели вызволили застрявшего в машине котенка в Пермском крае

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 12:33
Общество
Спасатели вызволили застрявшего в машине котенка в Пермском крае
pixabay.com  /  Pexels

Кунгур, 3 сентября. Сотрудники МЧС по городу Кунгуру в Пермском крае спасли маленького котенка, который застрял в машине. Малыш не пострадал.

В экстренную службу спасения поступило сообщение о том, что на Луговой улице в автомобиле под передней панелью застрял котенок. Владелец машины попросил помощи у спасателей.

Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС при помощи слесарного инструмента достали животное. В процессе операции малыш не пострадал.

В мае пожарные помогли котенку, запутавшемуся в проводах электрощитка многоэтажного дома на северо-западе Москвы, сообщал сайт РИАМО. При помощи диэлектрического комплекта специалисты достали домашнего питомца.

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