Добрыня: ребенок весом почти 6 кг родился в Перми

Пермь, 3 сентября. В столице Прикамья зарегистрировано рождение ребенка весом в 5 кг 880 гр. Имя для настоящего богатыря напрашивалось само собой. Мальчика назвали Добрыней.

«Идея дать сыну такое имя уже после рождения принадлежит отцу. При этом мама охотно согласилась. Сотрудники пермской «Городской клинической больницы им. М.А. Тверье» отметили, что такого крепыша на их памяти давно уже не было», — рассказали ФАН в Мотовилихинском отделе ЗАГС Перми.

Имя «Добрыня» на разных языках означает «удалой», «самый лучший», «добрый».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье завершился набор в первые специализированные медицинские классы. Старшеклассники смогут изучать профильные предметы под кураторством преподавателей ведущих вузов и практикующих врачей.