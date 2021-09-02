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Заболевший COVID первый участник зимней Олимпиады от Перми выписан из больницы
Общество
Заболевший COVID первый участник зимней Олимпиады от Перми выписан из больницы
facebook.com  /  Владимир Прохоров

Пермь, 2 сентября. Известный спортсмен, участник зимних Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке, 88-летний Музахид Хабибуллин попал в больницу с коронавирусом. Об этом в своем профиле в Facebook сообщил пермский медиаменеджер Владимир Прохоров.

«У него COVID, после операции. Жена тоже пожилая, и у нее COVID. Может, минспорт края как-то организует поддержку этих людей», — говорится в посте.

В региональном министерстве рассказали, что Хабибуллин действительно находился в больнице, но его выписали. Сейчас он дома вместе с супругой. Минспорта взяло ситуацию на контроль.

Музахид Хабибулин родился 2 сентября 1933 года в Перми. В 1958 году после Спартакиады народов СССР в Свердловске стал мастером спорта по конькобежному спорту. Постоянный член сборной Советского Союза с 1959 по 1967 годы. В 1964 году — первый участник Зимних Олимпийских игр в Австрии от Пермской области.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что известный российский архитектор Сергей Шамарин скончался в Перми от коронавируса. В последние дни он находился на аппарате ИВЛ. Ему было 74 года.

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пермь министерство спорта олимпиада спорстмен коронавирус
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