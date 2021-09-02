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Пермский депутат призвал обязать школьников исполнять гимн России 1 сентября
Общество
Пермский депутат призвал обязать школьников исполнять гимн России 1 сентября
vk.com  /  Игорь Сапко

Пермь, 2 сентября. Депутат Государственной думы РФ от Пермского края Игорь Сапко направил запрос в адрес министра просвещения России Сергея Кравцова. В нем парламентарий предложил включить в федеральный образовательный стандарт обязательное требование по изучению текста Государственного гимна школьниками.

«Вчера на линейках в День знаний был печально удивлен, что наши школьники не знают текст гимна, а некоторые — и вовсе о его существовании. Считаю, что знание и исполнение торжественного текста Сергея Михалкова будет способствовать реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования — воспитание гражданственности и патриотизма», — написал на своей страничке в соцсетях Игорь Сапко.

Также депутат предложил разработать рекомендации для общеобразовательных организаций по исполнению гимна перед первым уроком 1 сентября.

Депутат Госдумы Сапко предложил российским школьникам исполнять гимн 1 сентября
vk.com  / Игорь Сапко
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Государственной думы Алексей Бурнашов через соцсети попросил прощения у жителей Прикамья. 8 июля 2021 года парламентарий был задержан в центре Перми.

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пермский край школьники образование депутат госдумы гимн россии сапко
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