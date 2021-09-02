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Собака откусила ухо школьнику 1 сентября в Перми

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 09:59
Происшествия
Собака откусила ухо школьнику 1 сентября в Перми
pxfuel.com  / 

Пермь, 2 сентября. В одном из районов столицы Прикамья в частном секторе собака напала на восьмилетнего мальчика. Инцидент произошел в среду, 1 сентября.

Неконтролируемое животное искусало школьника за голову и откусило ухо. Мальчику вызвали скорую помощь, которая доставила его в краевую детскую больницу.

В МВД информацию подтвердили. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье фельдшер спас ужаленную шершнем женщину. В момент, когда ее доставили, уже не прощупывался пульс.

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пермь полиция скорая помощь школьники собака покусала
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