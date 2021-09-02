Собака откусила ухо школьнику 1 сентября в Перми

Пермь, 2 сентября. В одном из районов столицы Прикамья в частном секторе собака напала на восьмилетнего мальчика. Инцидент произошел в среду, 1 сентября.

Неконтролируемое животное искусало школьника за голову и откусило ухо. Мальчику вызвали скорую помощь, которая доставила его в краевую детскую больницу.

В МВД информацию подтвердили. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье фельдшер спас ужаленную шершнем женщину. В момент, когда ее доставили, уже не прощупывался пульс.