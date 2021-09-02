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Прикамские паралимпийцы могут получить за медаль игр в Токио до 7 млн рублей
Спорт
Прикамские паралимпийцы могут получить за медаль игр в Токио до 7 млн рублей
Global Look Press  /  Jasper Jacobs/Keystone Press Agency

Пермь, 2 сентября. За «золото» Паралимпийских игр в Токио спортсмены и тренеры из Прикамья получат из регионального бюджета по 3 млн рублей. За серебряную медаль — 2,5 млн руб., за «бронзу» — 2 млн рублей.

Кроме этого, всех участников Игр премируют на 575 тыс. рублей. Ранее и. о. президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявлял, что из федерального бюджета спортсменам и тренерам будет выплачено за золотые медали по 4 млн рублей, за «серебро» — 2,5 млн рублей, «бронзу» — 1,7 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Федор Рудаков из Перми завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио в беге на дистанции 1500 м для слепых и слабовидящих. Спортсмен обновил и личный рекорд — 4 мин. 05,55 сек.

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