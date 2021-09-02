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Федеральный бюджет направит 50 млн рублей на музей «Усолье Строгановское» в Прикамье
Общество
Федеральный бюджет направит 50 млн рублей на музей «Усолье Строгановское» в Прикамье
vk.com  /  Заповедник "Усолье Строгановское"/Stroganovland

Пермь, 2 сентября. В Прикамье начинается благоустройство территории историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Площадь работ составит 1,8 ГА.

Так, на пространстве около Спасо-Преображенского собора планируется установить торговые и туристические объекты, создать места отдыха для взрослых, устроить необычную детскую площадку, стилизованную под городок солеваров.

Федеральный бюджет направит 50 млн рублей на музей «Усолье Строгановское» в Прикамье
vk.com  / Заповедник

«На территории музея появится амфитеатр, также запланировано большое количество озеленительных работ, в том числе, создание сада «Строгановское барокко». В дальнейшем будет реконструирован Господский сад, создан Аптечный огород на территории дома-музея Брагина, организован казачий хутор, построена танцевальная площадка при усадьбе князей Голициных», — рассказали ФАН в администрации губернатора Пермского края.

Общая стоимость проекта оценивается в 69 млн рублей, из них федеральных средств — 50 млн рублей. Подрядчиком для разработки проектно-сметной документации выбрана компания «Артекс».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми умер известный российский архитектор Сергей Шамарин. Он боролся с коронавирусной инфекцией, в последние дни находился на аппарате ИВЛ.

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пермский край реконструкция музей благоустройство заповедник
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