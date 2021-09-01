Росавиация разрешила летать из Перми в Австрию и Болгарию

Пермь, 1 сентября. Росавиация допустила компанию Nordwind Airlines («Северный ветер») к осуществлению рейсов из Перми в австрийские Инсбрук и Зальцбург (Австрия). Частота планируемых маршрутов семь раз в неделю.

Также одобрена заявка перевозчика на рейс Пермь — София (Болгария) и отклонена на маршрут Пермь — Тбилиси.

31 августа авиакомпания «Россия» сообщила о запуске из столицы Прикамья прямых перелетов в Хургаду по пятницам и по четвергам в Шарм-эш-Шейх. Сегодня уже открыты продажи путевок на 10 и 17 сентября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Росавиация начала проверку безопасности 35 перевозчиков, которые выполняют коммерческие рейсы.