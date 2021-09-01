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Систему распознавания лиц тестируют в Пермском государственном университете
Технологии
Систему распознавания лиц тестируют в Пермском государственном университете
vk.com  /  Пермский государственный университет

Пермь, 1 сентября. В нескольких корпусах Пермского государственного университета (ПГНИУ) установили оборудование для распознавания лиц. Система предназначена для доступа студентов и сотрудников, а также создания временных пропусков для гостей вуза.

На входе в корпус установлены турникеты с камерой и голосовым помощником и киоски для самостоятельной регистрации (нужен российский паспорт или водительское удостоверение. — Прим. ФАН).

«Необходимо зарегистрироваться, потом снять защитную маску и встать перед камерой на расстоянии 25–30 см. После распознавания система откроет турникет. Идентификация зависит от освещения и технических настроек, поэтому возможны задержки и некоторые ошибки», — пояснили ФАН в пресс-службе университета.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые Прикамья предложили систему, которая позволит сделать российские музеи доступными из любой точки мира. По словам авторов приложения, у него пока нет аналогов в России.

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пермь университет студенты преподаватели распознавание лиц
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