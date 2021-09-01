Систему распознавания лиц тестируют в Пермском государственном университете

Пермь, 1 сентября. В нескольких корпусах Пермского государственного университета (ПГНИУ) установили оборудование для распознавания лиц. Система предназначена для доступа студентов и сотрудников, а также создания временных пропусков для гостей вуза.

На входе в корпус установлены турникеты с камерой и голосовым помощником и киоски для самостоятельной регистрации (нужен российский паспорт или водительское удостоверение. — Прим. ФАН).

«Необходимо зарегистрироваться, потом снять защитную маску и встать перед камерой на расстоянии 25–30 см. После распознавания система откроет турникет. Идентификация зависит от освещения и технических настроек, поэтому возможны задержки и некоторые ошибки», — пояснили ФАН в пресс-службе университета.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые Прикамья предложили систему, которая позволит сделать российские музеи доступными из любой точки мира. По словам авторов приложения, у него пока нет аналогов в России.