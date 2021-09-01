Известный российский архитектор Шамарин скончался в Перми от коронавируса

Пермь, 1 сентября. В столице Прикамья умер известный российский архитектор Сергей Шамарин. Он боролся с коронавирусной инфекцией, в последние дни находился на аппарате ИВЛ. Ему было 74 года.

Сергей Шамарин родился 24 сентября 1946 года в Билимбае Свердловской области. Длительное время являлся председателем правления Пермской организации Союза архитекторов России и президентом Некоммерческого партнерства «Союз архитектурных и проектных организаций Пермского края».

Шамарин является одним из учредителей Национальной палаты архитекторов, автором десятков проектов и построенных зданий, соавтором нового международного аэропорта Перми.

Сергей Шамарин участвовал в разработке Генплана столицы Прикамья, являлся членом Градсовета и комиссии по Правилам землепользования и застройки, был главным архитектором Перми.