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Известный российский архитектор Шамарин скончался в Перми от коронавируса
Общество
Известный российский архитектор Шамарин скончался в Перми от коронавируса
vk.com  /  Сергей Шамарин

Пермь, 1 сентября. В столице Прикамья умер известный российский архитектор Сергей Шамарин. Он боролся с коронавирусной инфекцией, в последние дни находился на аппарате ИВЛ. Ему было 74 года.

Сергей Шамарин родился 24 сентября 1946 года в Билимбае Свердловской области. Длительное время являлся председателем правления Пермской организации Союза архитекторов России и президентом Некоммерческого партнерства «Союз архитектурных и проектных организаций Пермского края».

Шамарин является одним из учредителей Национальной палаты архитекторов, автором десятков проектов и построенных зданий, соавтором нового международного аэропорта Перми.

Сергей Шамарин участвовал в разработке Генплана столицы Прикамья, являлся членом Градсовета и комиссии по Правилам землепользования и застройки, был главным архитектором Перми.

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