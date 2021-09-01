Ученые Перми придумали, как сделать российские музеи доступными из любой точки мира

Пермь, 1 сентября. Ученые Прикамья предложили систему, которая позволит сделать российские музеи доступными из любой точки мира. По словам авторов приложения, у него пока нет аналогов в России.

Как пояснили ФАН в пермском политехническом университете (ПНИПУ), с цифровыми двойниками музеев можно будет ознакомиться с помощью виртуальной реальности.

«Основные музейные экспозиции можно посетить лишь вживую. Это не всегда доступно для посетителей, к примеру, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы попытались через приложение объединить культурные богатства России, что позволит ознакомиться с ними любому желающему», — рассказал руководитель проекта Николай Голубев.

ФАН писал, что в 2021 году разработчики презентовали мобильный виртуальный музей «Молотов – город трудовой доблести». Тогда был отмечен высокий интерес школьников и студентов. По словам Николая Голубева, такую систему можно применять не только в сфере образования, но и для создания виртуальных музеев промышленных предприятий.

«При просмотре в очках виртуальной реальности пользователи смогут увидеть экспонаты в полномасштабном формате. В отличие от классических музеев, приложение предполагает интерактивное взаимодействие с коллекциями», — уточнили в вузе.

Приложение будет реализовано на платформе Oculus Store. Для просмотра понадобится шлем виртуальной реальности Oculus Quest первого и второго поколения. Ознакомиться с музейными композициями в приложении можно будет уже в конце 2021 года.