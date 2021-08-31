СК возбудил уголовное дело за попытку изнасилования социального работника в Прикамье

Пермь, 31 августа. В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Чердынского района. Мужчину обвиняют в попытке изнасилования, соединенной с угрозой убийством.

Как пояснили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемый получал социальную поддержку и помощь.

«В июле 2021 года к нему домой пришла соцработник. В это время мужчина стал угрожать ей ножом и попытался изнасиловать. Женщина сумела дать отпор и вырваться», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что СУ СКР Прикамья завершило расследование уголовного дела по факту убийства, которое произошло почти семь лет назад.