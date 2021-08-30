Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:46
19:45
Экономика
Объемы нефти и газа в арктических морях России оценили в Минприроды
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
Все новости

Прикамский суд поставил точку в деле убийцы племянника
Происшествия
Прикамский суд поставил точку в деле убийцы племянника
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Пермь, 30 августа. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Прикамья завершил расследование уголовного дела по факту убийства, которое произошло почти семь лет назад. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

В Следственном комитете ФАН рассказали, что 8 сентября 2014 года мужчина гостил в доме своей матери в поселке Зюкайка Верещагинского района. Там он до смерти избил своего несовершеннолетнего племянника. После чего решил скрыть следы преступления и закопал тело на придомовой территории, а затем перезахоронил его в лесу.

Прикамский суд поставил точку в деле убийцы племянника
perm.sledcom.ru  / СУ СКР по Пермскому краю

«На протяжении более шести лет преступление оставалось не раскрытым. Все эти годы следователи, криминалисты, сотрудники уголовного розыска не прекращали проведение оперативно-розыскных мероприятий по делу. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, добыты доказательства  и обнаружены останки несовершеннолетнего», — пояснили в СКР по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что было проведено девять различных судебных экспертиз, в том числе сложные молекулярно-генетические и медико-криминалистические, допрошено более 100 человек. Более десяти раз следователи выезжали на осмотр мест происшествий.

Прикамский суд поставил точку в деле убийцы племянника
perm.sledcom.ru  / СУ СКР по Пермскому краю
Суд назначил убийце наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на территории Троицкой церкви в Прикамье найдены человеческие останки. Это место располагается недалеко от города Кунгур. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Прикамский суд поставил точку в деле убийцы племянника
суд убийство уголовное дело пермский край захоронения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru