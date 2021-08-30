Прикамский суд поставил точку в деле убийцы племянника

Пермь, 30 августа. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР Прикамья завершил расследование уголовного дела по факту убийства, которое произошло почти семь лет назад. Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

В Следственном комитете ФАН рассказали, что 8 сентября 2014 года мужчина гостил в доме своей матери в поселке Зюкайка Верещагинского района. Там он до смерти избил своего несовершеннолетнего племянника. После чего решил скрыть следы преступления и закопал тело на придомовой территории, а затем перезахоронил его в лесу.

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

«На протяжении более шести лет преступление оставалось не раскрытым. Все эти годы следователи, криминалисты, сотрудники уголовного розыска не прекращали проведение оперативно-розыскных мероприятий по делу. Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям, добыты доказательства и обнаружены останки несовершеннолетнего», — пояснили в СКР по Пермскому краю.

В ведомстве добавили, что было проведено девять различных судебных экспертиз, в том числе сложные молекулярно-генетические и медико-криминалистические, допрошено более 100 человек. Более десяти раз следователи выезжали на осмотр мест происшествий.

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

Суд назначил убийце наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на территории Троицкой церкви в Прикамье найдены человеческие останки. Это место располагается недалеко от города Кунгур.