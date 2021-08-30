Островок безопасности: первая вегетарианская социальная столовая открывается в Перми

15 июля 2021 года в Прикамье был организован сбор средств на открытие социальной столовой. И вот, в ближайшее время заведение откроет свои двери. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с автором идеи и организатором заведения Галей Море и узнал, когда и почему в ее голову пришла такая мысль и с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе.

Девушка точно помнит дату, когда приняла это решение — 31 декабря 2015 года. Тогда она впервые написала об этом в своем Instagram.

«Мы с мужем отмечали пять лет — или сколько там уже, не помню — совместной жизни и сидели в каком-то очень дорогом для меня ресторане. Как сейчас помню, ели суп из шампиньонов и пасту. Мне было немного неловко в таком месте, я редко бываю в дорогих ресторанах. И когда мы вышли, на лестнице сидел бездомный и просил еды. На улице мороз. Мы, недолго думая, купили чего-то прямо в этом ресторане и угостили человека. Он сказал, что это его был лучший ужин в жизни. И меня это так сильно поразило», — рассказала ФАН руководитель проекта Галя Море.

На момент возникновения идеи у девушки уже был приют для кошек. Она говорит, что первый год работы — самый сложный. Именно поэтому торопиться не нужно, всему свое время. Но свои мечты она никогда не отпускает. Так, к примеру, получилось с пермским котокафе. В Instagram Галя про него написала в 2016 году, а открыли кафе в 2019-м.

«Название у социальной столовой будет «Накормим вместе» — это очень отражает суть того, что там будет происходить. Плюс, неожиданный отклик людей с овощами и фруктами заставил нас поверить, что все получится. Сейчас у нас ремонт. На него было собрано почти 53 тысячи рублей. А пацаны из пермского проекта Kate Mobile перевели целых 100 тысяч сразу же на расчетный счет фонда. На них мы закупаем оборудование», — объясняет Галя.

/ Галя Море

«После того как в начале 2016 года мы открыли маленький фонд еды — буквально по несколько наборов выдавали людям — поняли, что в помощи часто нуждаются не только бездомные, но и те, у кого есть где жить. Просто им не на что и не из чего еду приготовить. Это мамы с большой семьей — многодетные, бабушки», — поясняет Море.

Когда информация о социальной столовой и ее местоположении (Мотовилихинский район, ул. Крупской) появилась в интернете, стали поступать различные отзывы. Многих людей беспокоило соседство с бездомными, которые, по мнению горожан, будут потом бродить по улицам и заходить во дворы.

Тем не менее в социальных сетях мнения людей разделились. Хотя нужно отметить, что положительных отзывов о проекте — больше.

«Извините, это, кончено, ваше решение открывать такую столовую, но пообещайте, что деньги, что мы отправляем на лечение хвостиков (порой из пенсии), уходили по назначению, просто мое мнение насчет этой столовой — отрицательное», — пишет Ольга А.

«Читаю комментарии и поражаюсь просто. Мамочки с детьми, гуляйте сколько угодно, в нашем городе много парков, скверов и площадок для гулянья, чем вам помешает столовая? Вы думаете, туда только люди без определенного места жительства будут ходить? В нашей стране, к сожалению, довольно много людей живет за чертой бедности, в частности бабушки, которые также смогут прийти и покушать. Прекрасно, что такое место будет в нашем городе!» — отмечает Вера М.

/ Галя Море

«Я столкнулась с неприкрытой агрессией и ненавистью к тем, кому мы собираемся помогать. Как только я начинала говорить, владельцы помещений отвечали примерно так: Бомжи??? Бабки??? Многодетные мамаши??? Нет, только не у меня. Мы искали помещение в коммерческую аренду больше полугода. И везде был отказ. Когда мы объявили об открытии социальной столовой, тут же столкнулись с недовольством — есть одна женщина, которая категорически против того, что столовая расположена около больницы и аллеи, где ходят люди. Но, где бы мы ни открылись, там всегда будут ходить люди, а рядом будут больницы или школы. Мы ведь хотим открываться в хорошей транспортной доступности, чтобы граждане не добирались к нам в отдаленный район, тратя много времени и сил на дорогу», — рассказывает собеседник ФАН.

Сама же активистка говорит, что к такому противоречивому отношению уже привыкла.

Основная сложность сегодня — найти бесперебойные стабильные поставки продуктов, чтобы сосредоточится уже на главном — организации питания нуждающимся. Также нужны крупы, овощи, растительное масло, то, из чего в основном здесь будут готовить обеды — столовая будет исключительно вегетарианской. Может быть, пока.

«Любое неприятие, которое возникает, это индикатор того, как люди относятся к той или иной проблеме. Вы не представляете, сколько ненависти я ощутила по отношению к себе, когда мы открывали наш приют для кошек. Постепенно этого становится все меньше и меньше, потому что люди своими глазами видят, как и что мы делаем, каким принципам следуем. Поэтому огромный негатив и опасения людей относительно открытия социальной столовой просто говорят о том, насколько глубока эта проблема», — говорит Галя.

/ Галя Море