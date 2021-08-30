Лучшие летающие лыжники Норвегии примут участие в гран-при в Пермском крае

Пермь, 30 августа. 11 и 12 сентября состоятся этапы международной серии по прыжкам на лыжах с трамплина — летний гран-при. В пятый раз соревнования пройдут на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском Прикамья.

По сообщению официального сайта норвежской лыжной федерации, для участия в гран-при заявлены олимпийские чемпионы и чемпионы мира Роберт Йоханссон, Юханн Андре Форфанг, Робин Педершен, Мариус Линдвик, Андерс Хоре и действующий обладатель Кубка мира Хальвор Эгнер Гранеруд. В Пермский край также должны приехать сильнейшие лыжницы — Силье Опсет, Тея Бьерсет и Анна Один Стрем.

В региональном министерстве спорта ФАН рассказали, что заявки на участие уже поступили от сборных Финляндии, Словении, Италии, Казахстана, Японии, Китая, Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Канады и США.

«Прикамье в составе национальной команды России представят победитель общего зачета гран-при 2018 Евгений Климов, обладательница Континентального Кубка 2019/20 Ксения Каблукова и серебряный призер Чемпионата России 2020 Владислав Мустафин», — уточнили в минспорта Пермского края.

Трансляция турнира запланирована на российских и международных телеканалах — Евроспорт, Матч ТВ и Триколор — и в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прикамская спортсменка Екатерина Петренко обновила мировой рекорд в беге на дистанции 5000 м. Она стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди слабослышащих.