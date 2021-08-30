Псевдонаркоконтролеры отправились в колонию за вымогательство и изнасилование в Перми

Пермь, 30 августа. Вымогатели и насильники в Прикамье не смогли обжаловать приговор. Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию в отношении осужденных за вымогательство в особо крупном размере молодых людей.

В полицию обратился пермяк, который рассказал, что сотрудники наркоконтроля вымогают у него миллион рублей. В этот же день оперативники выяснили, что это был розыгрыш, а к преступлению причастны ранее задержанные за изнасилование молодые люди.

«Преступления произошли в течение двух дней. Все началось со звонка девушки, которая сообщила, что неизвестные удерживают в съемной квартире и насилуют ее подругу. Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии вскрыли дверь, задержали двух злоумышленников и оправили в СИЗО», — рассказали ФАН в краевом МВД.

А перед изнасилованием они совершили еще одно преступление. Мужчины пришли к пермяку, представились сотрудниками наркоконтроля и попросили потерпевшего пройти с ними в «служебный» автомобиль.

«Один из них подкинул молодому человеку пакет с белым веществом. Затем, под предлогом привлечения к уголовной ответственности они начали требовать деньги. Для убедительности вымогатели привлекли 21-летнюю знакомую, которая сыграла роль эксперта-криминалиста. Девушка прямо в машине сделала заключение о том, что в упаковке находятся наркотики. Напуганный человек передал 70 тыс. рублей и написал расписку, по которой должен еще один миллион рублей», — пояснили в полиции.

В итоге полученные деньги вымогатели разделили между собой. Двое из них потом сняли квартиру, где и изнасиловали девушку.

Суд приговорил пятерых участников группы к лишению свободы на срок от четырех до 15 лет. Девушке, которая сыграла роль криминалиста, назначили четыре года условно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что коллекторское агентство ООО «Приоритет» наказано пермским судом. Сотрудников компании обвинили в оскорблениях и психологическом давлении на должника через членов семьи, в том числе ребенка.