Прикамское предприятие вернуло 40 млн рублей государству после ареста автомобилей  

Пермь, 30 августа. Одно из старейших в Прикамье предприятий ОАО «ПЕРММЕТАЛЛ» задолжало государству за аренду участка около 40 млн рублей. Задолженности удалось вернуть после ареста представительских автомобилей.

Объекты недвижимости ОАО расположены на земле, находящейся в собственности государства. На протяжении 3,5 лет платежи за пользование участком не вносились. В итоге Росимуществу пришлось добиваться справедливости в суде.

«Директору предприятия вручили предупреждения об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В результате проведенных исполнительных действий приставами был наложен арест на Toyota Land Cruiser и Toyota Camry», — рассказали ФАН в ФССП по Пермскому краю.

В кратчайшие сроки должник перечислил всю сумму на депозитный счет отдела судебных приставов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми продолжается судебный процесс по делу директора Пермского филиала «Волжского государственного университета водного транспорта». Его обвиняют в совершении пяти тяжких преступлений, связанных с коррупцией.