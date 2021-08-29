Житель Перми в течение четырех лет насиловал маленькую дочь

Пермь, 29 августа. Сотрудники СК завершили расследование дела в отношении мужчины, который подозревается в систематическом надругательстве над собственным ребенком.

По версии следствия, фигурант приставал к девочке, когда оставался с ней наедине. Дело было возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Материалы направлены в суд. Пермяку грозит наказание в виде лишения свободы.

Ранее стало известно, что педофил из Курганской области отправится на 14 лет в колонию строгого режима. Он несколько раз насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Мать пострадавшей, узнав о преступлении, обратилась в полицию с просьбой разобраться в ситуации.