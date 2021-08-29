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Человеческие останки найдены на территории церкви в Прикамье
Общество
Человеческие останки найдены на территории церкви в Прикамье
youtube.com  /  Телекомпания ВЕТТА 24

Пермь, 29 августа. На территории Троицкой церкви в Прикамье найдены человеческие останки. Это место располагается недалеко от города Кунгур.  

В эфире телеканала ВЕТТА казначей церкви Алевтина Шварева пояснила, что храм находится на реставрации уже 12 лет. И вот, в момент очистки рабочими ограды, и были обнаружены человеческие останки.

Человеческие останки найдены на территории церкви в Прикамье
youtube.com  /  Телекомпания ВЕТТА 24
Кому принадлежат кости, пока сказать сложно. Церковь была построена в 17-м веке на месте захоронения первых жителей острога Кунгур. Сейчас она находится на реконструкции, и своего батюшки там нет.

«Мы их соберем, купим гробик, сложим. Затем совершим чин панихиды и захороним с честью — по-христиански, — рассказал отец Олег, который периодически приезжает провести службы.

Человеческие останки найдены на территории церкви в Прикамье
youtube.com  / Телекомпания ВЕТТА 24
Останки должны быть захоронены в сентябре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что во время раскопок рядом с Петропавловским собором в столице Прикамья археологи обнаружили захоронение первых местных жителей. По предварительной информации, оно относится к 18 веку. 

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пермский край церковь останки реконструкция кунгур
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