Следствием названы причины пожара в Прикамье, в котором погибло несколько детей

Пермь, 28 августа. Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела по обвинению уроженцу Кудымкара Прикамья Дмитрия К. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности восьми местным жителям, в том числе двум детям.

Трагедия произошла ночью 1 мая 2021 года. Тогда на пожаре погибли двое детей — пяти и 10 лет и шестеро взрослых.

Следствием установлено, что осенью 2019 года подозреваемый по просьбе сестры установил в ее частном доме отопительный котел.

«При этом требования пожарной безопасности не были соблюдены. Длительное и интенсивное использование оборудования и допущенные нарушения при его установке привели к чрезмерному прогреву стен дома. В ночь с 30 апреля на 1 мая они загорелись», — пояснили ФАН в пресс-службе Следственного комитета России.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми вынесен приговор в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании «с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».