Стали известны детали крушения Су-24 в Пермском крае

Пермь, 28 августа. Военная полиция оцепила место крушения бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. Обломки воздушного судна были разбросаны на протяжении нескольких сотен метров.

Очевидцы в интервью изданию URA.RU рассказали, на месте инцидента чувствовался сильный запах керосина. Воронка от взрыва составляла около восьми метров в глубину, вокруг нее в радиусе 100 метров упали деревья. Примерно в 250 метрах от воронки лежит кресло катапультирования.

Самолет рухнул в лесу недалеко от деревни Заполье, рядом с заброшенным кладбищем. На месте находятся несколько машин силовиков. Пилотов истребителя Су-24 госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.