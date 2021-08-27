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Обломки рухнувшего в Пермском крае Су-24 попали на видео
Происшествия
Обломки рухнувшего в Пермском крае Су-24 попали на видео
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Пермь, 27 августа. Очевидцы засняли горящие обломки истребителя Су-24, потерпевшего крушение в Пермском крае. В результате инцидента никто не погиб.

Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. На них видно, что бомбардировщик сгорел после падения, неподалеку стоят две пожарные машины.

Самолет рухнул в лесном массиве во время полета на предприятие для планового ремонта. На борту находились два пилота, они катапультировались. Медики оценили их состояние как удовлетворительное, мужчин увезли в Верещагинскую ЦРБ.

Упавший Су-24 нашли неподалеку от деревни Прохорята. На месте происходило горение керосина на площади один квадратный метр, его оперативно ликвидировали.

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су-24 пермский край крушение
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