Пилотов разбившегося в Пермском крае Су-24 доставили в больницу местные жители

Пермь, 27 августа. Два летчика, которые упали на самолете Су-24 недалеко от деревни Кривчана и населенного пункта Сепыч, в настоящее время находятся в медучреждении.

Первыми на место автокатастрофы поспешили жители близлежащих домов. Именно они посадили пилотов в машину и самостоятельно увезли в больницу, сообщает источник ФАН. Пока о характере травм экипажа ничего неизвестно, однако есть информация, что они нетяжелые.

Истребитель Су-24 вылетел из Улан-Удэ во Ржев, выполняя тренировку. Спустя время он упал в лесистой местности. Самолет, принадлежащий Восточному военному округу, мог попасть в аварию из-за технической неисправности. Предварительно, оба пилота успели спастись, выпрыгнув из бомбардировщика на парашютах. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.