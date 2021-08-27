В Пермском крае нашли обломки потерпевшего крушение Су-24

Пермь, 27 августа. Обломки истребителя Су-24, упавшего в Пермском крае, нашли неподалеку от деревни Прохорята, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Летчиков везут в Верещагинскую ЦРБ, их состояние оценивается как удовлетворительное. Угроза населению отсутствует. После крушения самолета произошло горение керосина на площади один квадратный метр, его оперативно ликвидировали, добавил собеседник агентства.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение во время тренировочного полета. На борту находились два пилота, они катапультировались и спаслись. Их заметил очевидец, который помог спасателям найти точное место падения воздушного судна.