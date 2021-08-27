Опубликовано видео с места падения истребителя Су-24 под Пермью

Пермь, 27 августа. В Сети появились кадры c места крушения Су-24 в Верещагинском районе. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось в лесистой местности.

Бомбардировщик вылетел из Улан-Удэ во Ржев, выполняя тренировку. Самолет, принадлежащий Восточному военному округу, мог упасть из-за технической неисправности. Оба пилота успели катапультироваться на парашютах. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Они забрали пилотов в больницу.

Истребитель Су-24 потерпел крушение недалеко от деревни Кривчана и населенного пункта Сепыч, сообщал ФАН источник в экстренных службах. Падение воздушного судна наблюдал очевидец. По его словам, оно рухнуло в безлюдном месте.