Очевидец назвал точное место падения истребителя Су-24 в Пермском крае

Пермь, 27 августа. Истребитель Су-24 потерпел крушение недалеко от деревни Кривчана и населенного пункта Сепыч, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Падение воздушного судна наблюдал очевидец. По его словам, оно рухнуло в безлюдном месте. Поблизости находились два парашютиста. Оперативные службы выехали на указанную локацию.

Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермском крае во время тренировочного полета. По информации СМИ, в салоне находились два летчика, они успели катапультироваться и спаслись. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.