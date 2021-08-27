Названа возможная причина крушения истребителя СУ-24 в Перми

Пермь, 27 августа. Самолет Су-24, потерпевший крушение в Перми, предварительно, мог упасть из-за отказа техники. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.

По предварительной версии, два пилота, находившихся в истребителе, успели спастись, они катапультировались. Официальной информации о ЧП пока нет. Инцидент произошел в Верещагинском районе. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

Росавиация начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Курильском озере. По ее итогам будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов.