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Названа возможная причина крушения истребителя СУ-24 в Перми

  /   Обновлено: 27 августа 2021 17:11
Происшествия
Названа возможная причина крушения истребителя СУ-24 в Перми
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Пермь, 27 августа. Самолет Су-24, потерпевший крушение в Перми, предварительно, мог упасть из-за отказа техники. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.

По предварительной версии, два пилота, находившихся в истребителе, успели спастись, они катапультировались. Официальной информации о ЧП пока нет. Инцидент произошел в Верещагинском районе. Другие подробности случившегося пока не раскрываются.

Росавиация начала проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Курильском озере. По ее итогам будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов.

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