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Спортсменка из Прикамья обновила мировой рекорд в беге на 5000 метров среди глухих
Спорт
Спортсменка из Прикамья обновила мировой рекорд в беге на 5000 метров среди глухих
cas59.ru  /  Центр адаптивного спорта Пермского края

Пермь, 26 августа. Прикамская спортсменка Екатерина Петренко обновила мировой рекорд в беге на дистанции 5000 м. Она стала чемпионкой мира по легкой атлетике среди слабослышащих.

IV Чемпионат мира по легкой атлетике среди глухих (проводится раз в четыре года. — Прим. ФАН) завершился в польском Люблине. 22-летняя спортсменка школы Паралимпийского резерва Прикамья, мастер спорта России Екатерина Петренко обновила мировой рекорд — 16:48,73.

«Мы бесконечно рады и поздравляем Катюшу и ее тренера Александра Попова с этим достижением мирового уровня. Браво. Готовимся к XXIV летним Сурдлимпийским Играм, которые пройдут с 1 по 15 мая 2022 года в Бразилии», — рассказали ФАН в Центре адаптивного спорта Пермского края. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в конце июля легкоатлеты Прикамья установили несколько рекордов на всероссийских соревнованиях. Владимир Никитин побил 40-летний рекорд в беге на 5000 метров.

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