Пермский край стал восьмым по производству сыра в России

Пермь, 26 августа. Прикамье в 2020 году заняло восьмое место по производству молока в ПФО и такое же по сыру и сырным продуктам в РФ. Объем инвестиций здесь превысил 3,3 млрд рублей. Это почти на 29% выше, чем в 2019 году.

«Благодаря господдержке сельхозпроизводителей в виде субсидий в размере 661 млн рублей в Пермском крае реализовано 46 инвестпроектов с объемом инвестиций 2,2 млрд рублей», — сказал в четверг, 26 августа, на пленарном заседании Заксобрания Пермского края глава региона Дмитрий Махонин.

Впервые в Прикамье стали субсидировать 30% затрат на создание мощностей по переработке молока и производству продуктов длительного хранения.

«Так в Юговском комбинате молочных продуктов в 2021 году реализуются два крупных проекта на общую сумму инвестиций 950 млн рублей. Это линия по производству твердых и полутвердых сыров, а также линия по производству сухого молока, сыворотки и сливок», — сказал Дмитрий Махонин.

На данный момент в АПК Пермского края реализуется 11 инвестиционных проектов в молочном и мясном скотоводстве, растениеводстве, переработке молока общей стоимостью практически 2 млрд рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании ЧС на территории региона в связи с засухами. Это позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности.