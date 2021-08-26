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В Перми мужчина с мачете разгромил магазин из-за нежелания надевать маску

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:48
Происшествия
В Перми мужчина с мачете разгромил магазин из-за нежелания надевать маску
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Пермь, 26 августа. Покупатель разозлился из-за замечания кассира по поводу ношения медицинской маски и устроил погром в супермаркете. Он достал мачете и попытался разрубить кассу.

После агрессивных действий злоумышленника посетители магазина вызвали правоохранителей. Мужчину задержали и допросили, выяснилось, что раньше он имел проблемы с законом.

Личность дебошира установлена. Им оказался местный житель города Чусовой 1989 года рождения, сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Известно, что он ранее не был судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Работники магазина заявили, что хулиган сломал кассовый аппарат. На данный момент сумма ущерба уточняется. Пострадавших нет.

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