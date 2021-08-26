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Расчлененное тело пропавшей четыре дня назад пермячки нашли в холодильнике

  /   Обновлено: 26 августа 2021 11:30
Происшествия
Расчлененное тело пропавшей четыре дня назад пермячки нашли в холодильнике
vk.com  /  Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края

Пермь, 26 августа. Пропавшая четыре дня назад молодая девушка Ангелина Т. найдена мертвой в одной из квартир Кировского района столицы Прикамья. Тело обнаружили в расчлененном виде в холодильнике.

Последний раз девушка выходила на связь ранним утром 22 августа. По словам родственников, она поехала на встречу с другом в торговый центр. С этого времени ее местоположение было неизвестно.

В розыск первыми ее объявили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В четверг, 26 августа, они сообщили, что поиски приостановлены, идет проверка информации.

Подозреваемым является 25-летний мужчина. Его задержали. По пока неподтвержденной информации, подозреваемый состоит на учете у психиатра.

«Молодой человек дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой», — пояснили ФАН в СУ СКР по Пермскому краю. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья вынесен приговор в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании восьмилетней дочери своего знакомого.

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