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Коллекторское агентство наказали за запугивание семьи из Перми
Общество
Коллекторское агентство наказали за запугивание семьи из Перми
pixabay.com  / 

Пермь, 26 августа. Коллекторское агентство ООО «Приоритет», зарегистрированное в Ростове-на-Дону, наказано пермским судом. Сотрудников компании обвинили в оскорблениях и психологическом давлении на должника через членов семьи, в том числе ребенка.

В ФССП по Пермскому краю рассказали, что к ним поступила жалоба о том, что сестре и ребенку заемщика регулярно поступали анонимные звонки с требованиями возврата «просрочки».

«Помимо угроз и оскорблений, девочка-подросток получала через соцсети непристойные собственные изображения, обработанные в фотошопе. Со слов заявителя, в результате психологического прессинга у ребенка обострилось хроническое заболевание», — пояснили в региональной службе судебных приставов.

В итоге удалось доказать грубые нарушения коллекторами норм ФЗ, а также, что подобные действия унижали честь и достоинство человека.

ООО «Приоритет» исключено из государственного реестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. По решению Арбитражного суда Пермского края организация выплатит 200 тыс. рублей штрафа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье перед судом предстанут участники картельного сговора на сумму более 58 млн рублей. Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

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