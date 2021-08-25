Членов картельного сговора на 58 млн рублей в Прикамье отправили под суд

Пермь, 25 августа. В Прикамье перед судом предстанут участники картельного сговора на сумму более 58 млн рублей. Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Два местных жителя обвиняются в «ограничении конкуренции». Как пояснили ФАН в городской прокуратуре, обвиняемые являются учредителями и руководителями ряда юрлиц — конкурентов.

«С 2016 по 2019 годы, находясь в сговоре, они заключили соглашение, предусматривающее поддержание цены на торгах по закупкам товаров и услуг для медучреждений Перми. Они разработали единую модель поведения и синхронно подходили к проведению аукционов», — рассказали в прокуратуре Перми.

Им удалось заключить муниципальные контракты по итогам 29 аукционов на сумму более 58 млн рублей. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ленинский районный суд вынес приговор наркодилеру, который выдавал себя за агента ФСБ. Ему назначили 13 лет колонии особого режима и штраф в размере 250 тысяч рублей.