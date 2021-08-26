Чудеса происходят ежедневно: в Перми реабилитируют людей через иппотерапию

В Прикамье на протяжении десятка лет дети с инвалидностью занимаются ездой на лошадях с профессиональными инструкторами. Причем до сих пор упоминание о такой своеобразной форме лечения и профилактики вызывает у многих удивление.

Правильная иппотерапия и верховая езда дает уникальный двигательный и эмоциональный опыт даже тем, кто совсем не умеет ходить. Шаг лошади, по убеждению специалистов, улучшает межполушарное взаимодействие в мозге, способствует вертикализации и даже влияет на способность говорить.

«Многие сегодня до сих пор считают, что иппотерапия, адаптивная верховая езда — это какая-то ерунда. Хотя это очень мощное средство, которому уже много лет. И доказанное средство воздействия на человека, — пояснила Федеральному агентству новостей директор АНО «Центр иппотерапии и адаптивного спорта «Полюшко» Надежда Быбина. — В России есть официальная Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта. Единственное, например, в Германии такой специалист — это очень серьезный человек, которого начинают готовить со школы. И этот путь занимает 10–15 лет. У нас, к сожалению, многие считают себя иппотерапевтами».

vk.com / Надежда Быбина

Совместно с центром министерство социального развития Пермского края реализует программу по реабилитации детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Можно проходить курсы самостоятельно, если разрешает врач. И не только детям с инвалидностью, а также в целях коррекции. Нередко в центр дают направления неврологи, дефектологи, ортопеды нейропсихологи и логопеды. Серьезные требования предъявляются как к специалистам, проводящим занятия и занимающимся подготовкой лошадей, так и к самим животным», — рассказали ФАН в министерстве.

Надежда Быбина объясняет, что основная «фишка» во влиянии на человеческий организм биомеханического импульса, идущего от лошади.

«Мы его хорошо ощущаем, когда правильно садимся на ягодицы. Мы берем правильную лошадь, хорошо подготовленную, с правильными мышцами, у которой сильная спина. И она этот биомеханический импульс сообщает всаднику при шаге, рыси, галопе. Если мы работаем с маленькими или неходячими пациентами — это, конечно, шаг. Мы используем седло с хорошим балансом, которое удерживает ягодицы всадника так, как это нужно», — говорит специалист.

vk.com / Официальная страничка ЦИАС

Затем уже дело инструктора — выровнять спину наезднику. Первое, что делается, — отпускаются руки, как у любого профессионального спортсмена, чтобы не зажимался верхний плечевой пояс.

«Мы около 80% вручную формируем физиологические изгибы позвоночника, заставляем спину двигаться с помощью шага лошади. Из-за этого в организме происходят очень большие изменения, поскольку именно в позвоночнике спинной мозг. Добиться всего этого, конечно, нелегко», — рассказывает директор центра «Полюшко».

Если речь идет о ребятах с проблемами с позвоночником, то используют терапевтическую езду вдвоем, когда рядом садится инструктор и подкладывает мячики, валики, чтобы сформировать какую-то норму.

«Не секрет, что от верховой езды нормализуется внутричерепное давление. Плюс очень часто просыпаются физиологические рефлексы, которых у ребенка не было, и уходят патологические. И у нас такие чудеса происходят ежедневно. Через наши руки только по программе министерства социального развития Пермского края прошло уже более тысячи пациентов. И мы их наблюдаем, ведем», — говорит Быбина.

vk.com / Официальная страничка ЦИАС

В минсоцразвитии Прикамья добавили, что по назначению врача курс иппотерапии наиболее эффективен для детей от полугода до двух лет. Однако для желающих необходим целый пакет документов: справка медико-социальной экспертизы, свидетельство о рождении, справка от врача об отсутствии противопоказаний, подробная выписка с последней реабилитации, лечения или осмотра специалиста.