Пермяка осудили на 15 лет за изнасилование восьмилетней дочери своего друга

Пермь, 25 августа. В столице Прикамья вынесен приговор в отношении 53-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании «с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что летом 2020 года восьмилетняя девочка решила покататься на велосипеде рядом со своим домом в частном секторе.

«В какой-то момент у велосипеда спустило колесо. Ребенок обратился к знакомому своего отца с просьбой починить транспортное средство. Но мужчина воспользовался доверием маленькой девочки, завел в гараж и изнасиловал ее», — уточнили СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее судимому местному жителю назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что рядом с центральным пляжем Перми произошла трагедия. Недалеко от Коммунального моста утонула 11-летняя девочка.