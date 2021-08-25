Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:08
13:07
Происшествия
В деле об убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени появился подозреваемый
13:07
Шоу-бизнес
Продюсеры раскрыли детали нового шоу с Бузовой и Галустяном
13:07
Общество
«Кинуть» оптику: как решается проблема цифрового неравенства в Пермском крае
13:06
Общество
Житель Петербурга судится с Первым каналом из-за нравственных страданий
13:06
Общество
Александр Петров занял первое место в рейтинге главных молодых актеров России
13:04
Общество
Дмитрий Шпаро: Мы первые в мире дошли до Северного полюса на лыжах
13:03
Политика
Песков заявил о существенных разногласиях между Россией и Турцией по теме Крыма
13:03
Общество
Врач Поздняков призвал россиян не тянуть с прививкой от COVID-19 до осени
13:02
Экономика
«Это очень важно»: Солонников о мерах Беглова по поддержке малого бизнеса Петербурга
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
Все новости

Движение по Пермскому тракту в районе пожара у горы Волчиха восстановили

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:01
Происшествия
Движение по Пермскому тракту в районе пожара у горы Волчиха восстановили
vk.com  /  Чайковский пожарный

Пермь, 25 августа. Движение по Пермскому тракту снова открыто. Оно было приостановлено из-за пожара, который разгорелся на горе Волчиха около трассы.

Автомобилисты могут ехать по участку трассы, который был накануне перекрыт из-за сильного лесного пожара.

Речь идет о дороге в сторону Первоуральска в районе Волчихи. Там бушевал огонь по обеим сторонам трассы, в результате чего было сильное задымление. Инспекторы ДПС предупреждали, что есть объездная дорога через развязку Ревда — СУМЗ.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Из-за ЧП на горе Волчиха в дыму оказались расположенные поблизости населенные пункты. Полицейские призывают жителей Первоуральска оставаться дома.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Движение по Пермскому тракту в районе пожара у горы Волчиха восстановили
пожар трасса дым
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru