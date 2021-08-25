Движение по Пермскому тракту в районе пожара у горы Волчиха восстановили

Пермь, 25 августа. Движение по Пермскому тракту снова открыто. Оно было приостановлено из-за пожара, который разгорелся на горе Волчиха около трассы.

Автомобилисты могут ехать по участку трассы, который был накануне перекрыт из-за сильного лесного пожара.

Речь идет о дороге в сторону Первоуральска в районе Волчихи. Там бушевал огонь по обеим сторонам трассы, в результате чего было сильное задымление. Инспекторы ДПС предупреждали, что есть объездная дорога через развязку Ревда — СУМЗ.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Из-за ЧП на горе Волчиха в дыму оказались расположенные поблизости населенные пункты. Полицейские призывают жителей Первоуральска оставаться дома.