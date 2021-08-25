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Пермяк до смерти забил мать металлической трубкой и гардиной
Происшествия
Пермяк до смерти забил мать металлической трубкой и гардиной
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Пермь, 25 августа. В столице Прикамья мужчина совершил убийство собственной матери. Уголовное дело уже направлено в суд.

В мае 2021 года между пьяным сыном и его мамой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей множественные удары по голове и телу руками, ногами, а также металлической трубкой и гардиной.

«Потерпевшая скончалась на месте происшествия. При этом на начальном этапе расследования мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Но после предъявленных доказательств, он полностью признал вину», — рассказали ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

Сейчас преступника ждет судебный процесс

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жителя Карагайского района Прикамья будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Молодой человек до смерти забил свою девушку.

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