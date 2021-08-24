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Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
Россия
Работу тяжелой огнеметной системы пермских заводов показали на форуме «Армия – 2021»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 24 августа. В рамках Международного военно-технического форума «Армия — 2021» была представлена работа ТОС-2. Эта тяжелая огнеметная система изготовлена на «Мотовилихинских заводах» Прикамья.  

«Изделие полностью соответствует тактико-техническому заданию Минобороны России. В отличие от предшественников, в ТОС-2 функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе. Это добавило универсальности и автономности», — отметил гендиректор ООО «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех Кирилл Федоров.

ТОС-2 предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ученые пермского политехнического университета и мексиканского автономного университета Коауила впервые создают совместную методику. Она позволит автоматизировать процесс «выращивания» деталей для самолетов, ракет и судов.

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пермь оружие армия мотовилихинские заводы тос-2
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