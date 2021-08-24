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Житель Прикамья до смерти забил свою подругу
Происшествия
Житель Прикамья до смерти забил свою подругу
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Пермь, 24 августа. Жителя Карагайского района Прикамья будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Молодой человек до смерти забил свою девушку.

В краевом Следственном комитете ФАН рассказали, что в ночь на 11 июня между знакомыми произошел серьезный конфликт.

«Они были в квартире девушки. Вместе со своим 34-летним сожителем они выпивали, когда произошла ссора. Мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Она была доставлена в больницу, но от полученных травм скончалась», — пояснили СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в городе Гремячинск Прикамья задержан подозреваемый в двойном убийстве местный житель. Он уже подтвердил свою причастность к преступлениям.

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