Житель Прикамья до смерти забил свою подругу

Пермь, 24 августа. Жителя Карагайского района Прикамья будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Молодой человек до смерти забил свою девушку.

В краевом Следственном комитете ФАН рассказали, что в ночь на 11 июня между знакомыми произошел серьезный конфликт.

«Они были в квартире девушки. Вместе со своим 34-летним сожителем они выпивали, когда произошла ссора. Мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по голове и телу. Она была доставлена в больницу, но от полученных травм скончалась», — пояснили СКР по Пермскому краю.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в городе Гремячинск Прикамья задержан подозреваемый в двойном убийстве местный житель. Он уже подтвердил свою причастность к преступлениям.