Подобное поведение недопустимо: депутат Госдумы Бурнашов извинился перед пермяками

Пермь, 23 августа. Депутат Государственной думы Алексей Бурнашов через соцсети попросил прощения у жителей Прикамья. 8 июля 2021 года парламентарий был задержан в центре Перми.
Полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Но Бурнашов оказал сопротивление, начал нецензурно выражаться, после чего его заковали в наручники.
«Дорогие земляки, друзья, коллеги! Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности, сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего.
К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным.
Я признаю, что мое поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Признаю, что подобное поведение недопустимо. У каждого в жизни случаются неприятные ситуации и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим.
Я буду благодарен вам за понимание. Спасибо», — написал Алексей Бурнашов.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал задержание Алексея Бурнашова. Парламентарий написал, что состав преступления в действиях его коллеги — налицо.