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Подобное поведение недопустимо: депутат Госдумы Бурнашов извинился перед пермяками
Общество
Подобное поведение недопустимо: депутат Госдумы Бурнашов извинился перед пермяками
vk.com  /  Алексей Бурнашов

Пермь, 23 августа. Депутат Государственной думы Алексей Бурнашов через соцсети попросил прощения у жителей Прикамья. 8 июля 2021 года парламентарий был задержан в центре Перми.

Полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Но Бурнашов оказал сопротивление, начал нецензурно выражаться, после чего его заковали в наручники.

«Дорогие земляки, друзья, коллеги! Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности, сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего.

К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным.

Я признаю, что мое поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Признаю, что подобное поведение недопустимо. У каждого в жизни случаются неприятные ситуации и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим.

Я буду благодарен вам за понимание. Спасибо», — написал Алексей Бурнашов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал задержание Алексея Бурнашова. Парламентарий написал, что состав преступления в действиях его коллеги — налицо.

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