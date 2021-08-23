Подобное поведение недопустимо: депутат Госдумы Бурнашов извинился перед пермяками

Пермь, 23 августа. Депутат Государственной думы Алексей Бурнашов через соцсети попросил прощения у жителей Прикамья. 8 июля 2021 года парламентарий был задержан в центре Перми.

Полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование. Но Бурнашов оказал сопротивление, начал нецензурно выражаться, после чего его заковали в наручники.

«Дорогие земляки, друзья, коллеги! Я глубоко сожалею о произошедшей ситуации и хочу принести свои искренние извинения, в особенности, сотрудникам ГИБДД и всем, кто стал невольным очевидцем произошедшего.

К сожалению, в данной ситуации, поддавшись воле эмоций, я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания, что в другой ситуации показалось бы мне совершенно возмутительным.

Я признаю, что мое поведение было недостойным, и прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Признаю, что подобное поведение недопустимо. У каждого в жизни случаются неприятные ситуации и нужно уметь контролировать свои эмоции, не принося вреда окружающим.

Я буду благодарен вам за понимание. Спасибо», — написал Алексей Бурнашов.