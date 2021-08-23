Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Прикамье

Пермь, 12 августа. В городе Гремячинск Прикамья задержан подозреваемый в двойном убийстве местный житель. Он уже подтвердил свою причастность к преступлениям.

В региональном Следственном комитете ФАН рассказали, что ночью 21 августа трое мужчин отдыхали в одной из квартир Гремячинска. Во время пьяной посиделки между ними возник конфликт.

«Злоумышленник нанес своему знакомому несколько ударов кулаком и табуретом по лицу и голове. Другой его товарищ попытался помешать избиению, но в ответ получил несколько ударов руками по лицу и голове. От полученных травм оба потерпевших скончались на месте», — пояснили в СКР по Пермскому краю.

Суд уже избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инцидент с избиением школьницы сверстниками случился в столице Прикамья. В Сети появилось видео, на котором одна девочка жестоко избивает свою знакомую.