Фельдшер успела спасти женщину после укуса шершня в Пермском крае

Пермь, 23 августа. Муж пострадавшей отвез ее в ближайший поселок Нердву в Пермской области. Местный фельдшер спас ужаленную шершнем женщину, у которой не прощупывался пульс.

Супружеская пара поехала на открытие охотничьего сезона в Карагайский район. В полночь женщину ужалил шершень. После этого она стала задыхаться и терять сознание.

Мужчина незамедлительно повез жену в ближайший поселок. Несмотря на то, что у пострадавшей уже отсутствовало давление и не прощупывался пульс, местному фельдшеру удалось спасти ей жизнь.

Ужаленная женщина была госпитализирована в районную больницу. Медики ликвидировали негативные последствия укуса насекомого.

В конце июля смерч из комаров накрыл один из поселков в Камчатском крае, сообщал сайт 360tv.ru. В социальных сетях появилось видео с места инцидента.