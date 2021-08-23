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Фельдшер успела спасти женщину после укуса шершня в Пермском крае
Общество
Фельдшер успела спасти женщину после укуса шершня в Пермском крае
wikipedia.org  /  PiccoloNamek / CC BY-SA 3.0

Пермь, 23 августа. Муж пострадавшей отвез ее в ближайший поселок Нердву в Пермской области. Местный фельдшер спас ужаленную шершнем женщину, у которой не прощупывался пульс.

Супружеская пара поехала на открытие охотничьего сезона в Карагайский район. В полночь женщину ужалил шершень. После этого она стала задыхаться и терять сознание.

Мужчина незамедлительно повез жену в ближайший поселок. Несмотря на то, что у пострадавшей уже отсутствовало давление и не прощупывался пульс, местному фельдшеру удалось спасти ей жизнь.

Ужаленная женщина была госпитализирована в районную больницу. Медики ликвидировали негативные последствия укуса насекомого.

В конце июля смерч из комаров накрыл один из поселков в Камчатском крае, сообщал сайт 360tv.ru. В социальных сетях появилось видео с места инцидента.

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