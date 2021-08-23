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Два автомобиля загорелись после ДТП под Пермью, появилось видео
Происшествия
Два автомобиля загорелись после ДТП под Пермью, появилось видео
vk.com  /  МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ

Пермь, 23 августа. В понедельник, 23 августа, на участке трассы Пермь — Юго-Камский произошла авария. Подробности ДТП пока уточняются.

На видео, опубликованном в пабликах в социальных сетях, видно, что после столкновения один автомобиль отбросило на обочину. Обе машины загорелись.

На дороге сидит человек и держится за лицо. Других пострадавших не видно. Очевидцы, снявшие видео, говорят, что столкнулись грузовичок и легковушка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что страшное ДТП случилось вечером субботы, 21 августа, на 68 км федеральной трассы Е22 Пермь — Екатеринбург. Водитель Volkswagen Polo выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой.

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дтп пермский край грузовик очевидцы загорелся автомобиль
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