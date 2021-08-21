Жуткое ДТП под Пермью унесло жизни трех человек, в том числе ребенка

Пермь, 21 августа. Страшное ДТП случилось вечером субботы, 21 августа, на 68 км федеральной трассы Е22 Пермь — Екатеринбург. Водитель Volkswagen Polo выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой.

vk.com / ЧП Кунгур

Судя по фотографиям очевидцев, шансов выжить в аварии у тех, кто находился в легковом автомобиле, почти не было. От передней части машины ничего не осталось.

vk.com / ЧП Кунгур

В результате ДТП погибло три человека, среди которых ребенок 13-14 лет. Документально установить возраст пока не удалось.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дорожный знак насмерть прибил случайного прохожего.