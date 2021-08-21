Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 21:51
21:48
Общество
Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летием города
21:35
Весь мир
Судан пообещал помочь Сомали в мирном урегулировании
21:34
Весь мир
Пакистан и Турция начнут совместную работу над улучшением БПЛА ANKA
21:30
Общество
«Петербургский уикенд»: как кино переплетается с политическими проблемами и помогает их решать
21:30
Общество
Китайский спортсмен «обманывает гравитацию» во время кручения обруча
21:22
Происшествия
Двое детей пострадали при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Брянском
21:20
Общество
Восемь способов превратиться из совы в жаворонка
21:19
Общество
Политолог Ветренко объяснила причину антироссийских выпадов депутатов Верховной рады
21:18
Армия
МО РФ завершило завоз угля на труднодоступные объекты Северного флота в Арктике
21:17
Происшествия
Оперативника в Севастополе осудили за получение взятки от бизнесмена
Все новости

Жуткое ДТП под Пермью унесло жизни трех человек, в том числе ребенка
Происшествия
Жуткое ДТП под Пермью унесло жизни трех человек, в том числе ребенка
vk.com  /  ЧП Кунгур

Пермь, 21 августа. Страшное ДТП случилось вечером субботы, 21 августа, на 68 км федеральной трассы Е22 Пермь — Екатеринбург. Водитель Volkswagen Polo выехал на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с фурой.

Жуткое ДТП под Пермью унесло жизни трех человек, в том числе ребенка
vk.com  / ЧП Кунгур
Судя по фотографиям очевидцев, шансов выжить в аварии у тех, кто находился в легковом автомобиле, почти не было. От передней части машины ничего не осталось.

Жуткое ДТП под Пермью унесло жизни трех человек, в том числе ребенка
vk.com  / ЧП Кунгур
В результате ДТП погибло три человека, среди которых ребенок 13-14 лет. Документально установить возраст пока не удалось.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дорожный знак насмерть прибил случайного прохожего.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жуткое ДТП под Пермью унесло жизни трех человек, в том числе ребенка
дтп фура екатеринбург пермский край погиб ребенок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru