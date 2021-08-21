Пермяки жестко отреагировали на избиение школьницы сверстниками

Пермь, 21 августа. Инцидент с избиением школьницы сверстниками случился в столице Прикамья. В Сети появилось видео, на котором одна девочка жестоко избивает свою знакомую.

В чем именно провинилась пострадавшая из разговоров непонятно. Слышно лишь, что она кричит, что «это случайно получилось, прости, пожалуйста, я больше не буду».

Еще одна девочка снимала все это на видео. Несколько раз пострадавшая обращалась к ней за помощь, но та говорила, что вмешиваться не собирается.

Пользователи соцсетей оставили много комментариев под постом. В основном, это нелицеприятные высказывания в адрес бьющей девушки и снимающей все происходящее.

«На 15 суток обеих, кто бил и кто снимал. И родителей на учет вместе с детьми», — пишет Татьяна К.

«Доказательства есть, осталось только заявление от потерпевшей в полицию отнести», — отвечает Илья П.

«Самое большое чудовище, это автор съемки. Знала, что девочку будут бить, начала снимать», — возмущается Александр Ш.

«Откуда в детях столько жестокости? В полицию заявление отнести, пусть отвечает за свои дела, раз такая крутая. Слов нет, тот, кто снимал, тоже хороша, обоих на учет в полицию», — отреагировала Екатерина Н.

В ГУ МВД по Пермскому краю информацию журналистам подтвердили и рассказали, что инцидент произошел в Индустриальном районе города. Сейчас делом занимаются инспекторы ПДН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Набережных Челнах местного школьника до смерти избили двое взрослых мужчин, которые решили отомстить подростку за то, что тот заступился за их собутыльницу.